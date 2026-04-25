Detienen a 16 extorsionadores que querían despojar a hombre de su vivienda en Iztacalco

Detenidos Extorsionadores detenidos. (SSC)

Policías detuvieron a 16 extorsionadores que amenazaron a un ciudadano con despojarlo de su vivienda y causarle daño, en la alcaldía Iztacalco.

En la colonia Agrícola Oriental, en la calle Oriente 229 entre Sur 12 y Sur 8, un hombre de 59 años de edad recibió una llamada de un número desconocido por lo que no respondió, sin embargo, minutos más tarde le llegó a su teléfono un mensaje de texto, en el que le exigían que saliera de su propiedad para evitar daños a su persona o el lugar.

Además, indicó que, por la noche, cuatro sujetos que llegaron a bordo de dos motocicletas, dispararon en contra del portón de su domicilio y el predio que se encuentra a un lado, que también es de su propiedad. Luego, varios sujetos ingresaron y con apoyo de grúas sacaron tres vehículos de la propiedad y señaló a los probables responsables.

Los uniformados desplegaron un operativo con varios equipos de trabajo y en una rápida acción detuvieron a 16 personas, cuatro mujeres y 12 hombres, entre ellos tres menores de edad, a quienes les aseguraron un arma de fuego corta y 14 teléfonos celulares.