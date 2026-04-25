Recupera FGJCDMX 89 millones de pesos en delitos hacia comercios sin violencia

¡CUIDADO! Este es el nuevo modus operandi de robo a casa habitación en el EdoMex y CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que ha concretado mil 570 acuerdos reparatorios en lo que va de 2026, vinculados con delitos contra comercios, como parte del fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

Esto es una vía legal que permite a las víctimas acceder a la justicia de manera ágil, con reparación del daño, sin necesidad de llevar todos los casos a un proceso penal.

Estos acuerdos han permitido la recuperación de 89 millones 202 mil 862 pesos en favor de las víctimas, principalmente en casos de delitos sin violencia, lo que facilita soluciones prontas y evita la judicialización innecesaria, cuando la ley lo permite.

La Fiscalía llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial, en la que se presentó el acuerdo que actualiza los lineamientos aplicables al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta al Ministerio Público para determinar la libertad de personas detenidas en flagrancia en delitos que no ameritan prisión preventiva, bajo condiciones específicas y con control durante la investigación.

La modificación introduce criterios más claros y actualizados para esta determinación en delitos de bajo impacto, como el robo sin violencia en comercios. En este sentido, establece que se podrá aplicar esta medida en casos de delitos patrimoniales sin violencia cuya cuantía no exceda de noventa veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, hasta 10 mil 557.90 pesos en 2026, lo que representa una ampliación respecto a los parámetros previamente establecidos. Asimismo, contempla su aplicación en delitos dolosos cuya pena media no supere los tres años de prisión.

De igual forma, el acuerdo precisa los supuestos en los que no procede esta determinación, particularmente cuando existen agravantes, en delitos relacionados con vehículos automotores o en aquellos vinculados con delitos contra la salud, lo que delimita con claridad la actuación del Ministerio Público y evita decisiones discrecionales.

La coordinadora general de Investigación Territorial, Elizabeth Hernández Hernández, resaltó la importancia de fortalecer la actuación de los Ministerios Públicos para resolver conflictos de manera más ágil:

“Esta reunión tiene como finalidad dar seguimiento a los acuerdos que hemos venido realizando para fortalecer los procesos de actuación del Ministerio Público. Es una instrucción de nuestra fiscal general, Bertha Alcalde Luján, para mejorar la coordinación y fortalecer nuestras funciones, pues el fortalecimiento de las salidas alternas permite resolver conflictos de manera ágil, privilegiando la reparación del daño en delitos que no implican violencia, como el robo a comercio”.

La titular del Órgano de Política Criminal, Gabriela Ortiz Quintero, señaló que estos resultados se alinean con la estrategia institucional: “Estos resultados forman parte de la meta establecida en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, que contempla alcanzar 10 mil acuerdos reparatorios al cierre del año. Los mecanismos alternativos permiten dar certeza jurídica a las víctimas y a las partes involucradas, sin necesidad de recurrir en todos los casos a la vía penal”.

En tanto, la directora general de MASC, Claudia Priego Custodio, destacó que, derivado de la reestructuración institucional implementada en 2025 —que incluyó la creación de esta área—, ese año se firmaron más de 3 mil 500 acuerdos reparatorios, lo que representó un incremento de 185 por ciento respecto al año anterior. Añadió que, en lo que va de 2026, se han formalizado 80 acuerdos reparatorios en delitos vinculados directamente al sector comercial, lo que ha permitido la recuperación de un millón 942 mil 708 pesos en favor de las víctimas.