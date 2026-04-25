Hoy No Circula sábado 25 de abril 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex y cómo evitar multas

Hoy No Circula sabatino CDMX: qué autos descansan este sábado de 2026 y quiénes sí pueden circular

Si planeabas salir en coche este sábado, más vale revisar que tu holograma y el último número de tu placa no tengan restricción. Para este sábado 25 de abril de 2026, aplican así:

Vehículos que no circulan

Autos con holograma 1

Terminación de placa par : 0, 2, 4, 6 y 8

: 0, 2, 4, 6 y 8 Todos los vehículos con holograma 2

Autos con placas foráneas (sin verificación local)

Estas unidades no podrán circular en la CDMX y el Edomex dentro del horario establecido.

Horario del Hoy No Circula sabatino

El programa no se anda con medias tintas:

Aplica de 5:00 am a 10:00 pm

Fuera de ese horario, la circulación es libre

Así que si te agarra la noche, podrías librarla… pero durante el día, mejor ni lo intentes.

Qué autos SÍ pueden circular este sábado

Los vehículos que pueden circular este sábado son:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y vehículos de emergencia

La lógica es clara: menos emisiones, más libertad.

¿Por qué cambia el Hoy No Circula en sábado?

A diferencia de entre semana, el Hoy No Circula sabatino tiene su propio calendario. Todo depende de:

El número de sábado del mes

El tipo de holograma

La terminación de la placa

En este caso, al ser el cuarto sábado, la restricción cae sobre los autos con holograma 1 y placas pares.

Multas y recomendaciones para no caer en sanciones

Saltarse el programa puede generarte multas que pueden superar los 2 mil pesos, por lo que es mejor:

Verifica tu holograma antes de salir

Usa transporte público o apps si estás restringido

Consulta la calidad del aire, esto ya que la activación de algún programa por contingencia ambiental puede cambiar las cosas

Dónde aplica el programa

El Hoy No Circula no es exclusivo de la capital, se extiende a varios municipios del Estado de México dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.