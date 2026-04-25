Hoy No Circula sábado 25 de abril 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex y cómo evitar multas

Si planeabas salir en coche este sábado, más vale revisar que tu holograma y el último número de tu placa no tengan restricción. Para este sábado 25 de abril de 2026, aplican así:
Vehículos que no circulan
- Autos con holograma 1
- Terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8
- Todos los vehículos con holograma 2
- Autos con placas foráneas (sin verificación local)
Estas unidades no podrán circular en la CDMX y el Edomex dentro del horario establecido.
Horario del Hoy No Circula sabatino
El programa no se anda con medias tintas:
- Aplica de 5:00 am a 10:00 pm
- Fuera de ese horario, la circulación es libre
Así que si te agarra la noche, podrías librarla… pero durante el día, mejor ni lo intentes.
Qué autos SÍ pueden circular este sábado
Los vehículos que pueden circular este sábado son:
- Autos con holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y vehículos de emergencia
La lógica es clara: menos emisiones, más libertad.
¿Por qué cambia el Hoy No Circula en sábado?
A diferencia de entre semana, el Hoy No Circula sabatino tiene su propio calendario. Todo depende de:
- El número de sábado del mes
- El tipo de holograma
- La terminación de la placa
En este caso, al ser el cuarto sábado, la restricción cae sobre los autos con holograma 1 y placas pares.
Multas y recomendaciones para no caer en sanciones
Saltarse el programa puede generarte multas que pueden superar los 2 mil pesos, por lo que es mejor:
- Verifica tu holograma antes de salir
- Usa transporte público o apps si estás restringido
- Consulta la calidad del aire, esto ya que la activación de algún programa por contingencia ambiental puede cambiar las cosas
Dónde aplica el programa
El Hoy No Circula no es exclusivo de la capital, se extiende a varios municipios del Estado de México dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.