Marchan para exigir liberación de Juan Jesús “N”, presunto feminicida de Edith Guadalupe

Detenido Juan Jesús "N". (FGJCDMX)

Familiares de Juan Jesús “N”, señalado de asesinar a Edith Guadalupe,- joven que desapareció tras acudir a una falsa entrevista de trabajo, en la colonia Nonoalco, marcharon en el Centro Histórico de la Ciudad de México con la finalidad de exigir su liberación y que el imputado sea sometido a un proceso justo.

En camino al Ángel de la Independencia, los manifestantes reclamaron inconsistencias en la carpeta de investigación, con pruebas periciales fabricadas que, acusaron, tienen incongruencias y suposiciones erróneas.

Este hombre era el vigilante del número 829, sujeto que, conforme a las investigaciones de la Fiscalía, privó de la vida a la joven de 21 años con un desarmador, para después arrastrar su cuerpo por las escaleras y ocultarlo en el estacionamiento bajo un bulto de tierra.

Alrededor de 200 personas, en una movilización denominada “Unidos Por la Justicia, la Verdad y la Libertad”, pidieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que se detenga la fabricación de carpetas ya los encarcelamientos injustos.

“Estamos en el apoyo de muchos internos que están pagando injustamente en las prisiones del país, de que existe la fabricación de carpetas, existe. Nos pega mucho a la familia que él esté encerrado; es un apersona de gran corazón, sería incapaz de hacerle daño a alguien. La Fiscalía le está destruyendo su vida”.

“Es un dolor muy grande, en las autoridades ya no confiamos, no confiamos en la Fiscalía. Es inocente porque no es un muchacho maleado”, reclamó David Morales, padre de Juan Jesús “N”.

“Violaron el principio de presunción de inocencia, inmediatamente lo detuvieron, lo pasaron cómo un probable responsable o que fue una persona que realizó o participó en el feminicidio de Edith Guadalupe”,

“Ellos no van a quitar el dedo del renglón, la Fiscalía es una institución pero más allá, todas tienen una personalidad parecida a la de los seres humanos, porque existen los egos. La Fiscalía como órgano no va a aceptar un error, lamentablemente el proceso en México es muy lento, son juicios que duran dos, tres años y ellos en ocho horas integraron una carpeta mal hecha, pero van a sostener su postura, su teoría y únicamente hay que tumbarla”.

“Lamentablemente quien está pagando las consecuencias es un inocente que está privado de su libertad. Es un asunto mediático, de alto impacto y el juez de control no se iba animar a lucha contra las cabezas de las instituciones, que es la Fiscalía, ni muchos menos con el Poder Judicial de la Ciudad de México porque le falta a los jueces valor y todo apegado a Derechos Humanos”.

“La carpeta a todas luces se ve que todo está prefabricado, pero estará en nuestro trabajo demostrarlo”, declaró Jesús Briones, abogado del vigilante.

Contrario a la causa de muerte por herida de un desarmador en forma de cruz, la mujer, según ellos, falleció a causa de impactos realizados con un cuchillo, ya que en el protocolo de necropsia se mencionó que la herida mortal fue provocada en un ángulo agudo y en forma de rombo, lo que no se podría hacer con un desarmador.

Alegaron que si Edith Guadalupe fue asesinada el 15 de abril a las 17:45 horas y sus restos fueron hallados 36 horas después, es imposible que las manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia hayan sido exhibidas de color rojo, dada la degradación tendrían que mostrarse de color negro y quebradizas.

Confirman que FGJ ingresó con legalidad al edificio en avenida Revolución

En los juzgados del reclusorio Preventivo Varonil Norte --- donde se encuentra encarcelado Juan Jesús “N”, se llevó a cabo una audiencia en la que se ratificaría que el Ministerio Público ingresó al edificio de avenida Revolución 829 con autorización y en apego a la legalidad.

La autoridad judicial validó que todas las actuaciones realizadas por la Fiscalía fueron autorizadas por la administradora del inmueble en la alcaldía Benito Juárez.

Los argumentos que presentó el Ministerio Público para comprobar que la Fiscalía realizó un buen actual se basaron en el fundamento para la ratificación de una entrada a lugar cerrado sin orden judicial se encuentra en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este precepto establece que el Ministerio Público debe solicitar la ratificación judicial dentro de las cinco días siguientes a la práctica del acto, siempre que se haya realizado bajo lo siguiente:

Peligro inminente para la vida o integridad física de las personas.

Cuando sea necesario para evitar la pérdida de objetos o instrumentos del delito.