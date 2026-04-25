PT llama a que se reconozca en la Constitución “el derecho a la sombra”

Calor CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 06MAYO2025.- Una persona se cubre del sol utilizando un folder. FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

El grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Ciudad de México propuso reconocer la Constitución el derecho a la sombra y a la protección térmica urbana y a la justicia climática, como parte del derecho a la ciudad y a un medio ambiente sano.

El coordinador de la bancada, Ernesto Villarreal, explicó que debido a que el incremento registrado en la temperatura está por encima del promedio histórico, es prioritario que la sombra ya no se considere sólo como un elemento ornamental ya que la exposición prolongada al sol pueden ocasionar graves daños a la salud.

“Debe ser reconocida como lo que es: infraestructura básica para la vida urbana”, subrayó.

La propuesta plantea adicionar un apartado al artículo 13 constitucional para establecer que toda persona tenga acceso a espacios públicos con condiciones razonables de protección frente al calor extremo, mediante infraestructura verde, cobertura vegetal y diseño urbano resiliente.

El legislador señaló que la capital enfrenta una crisis climática que impacta de forma desigual a la población, particularmente a quienes habitan zonas con menor cobertura arbórea o dependen del espacio público para sus actividades cotidianas.

“En la Ciudad de México, millones de personas realizan trayectos diarios a pie o en transporte público, lo que incrementa su exposición a condiciones térmicas adversas, especialmente en zonas con escasa infraestructura de sombra”, comentó.

Y destacó que los efectos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunas zonas cuentan con amplias áreas verdes, otras enfrentan déficit histórico de vegetación y mayores temperaturas.

La propuesta incorpora un enfoque de justicia climática, al priorizar intervenciones en colonias con mayor vulnerabilidad, alta afluencia peatonal y menor acceso a infraestructura ambiental.

El proyecto promueve el desarrollo de políticas públicas orientadas a ampliar la cobertura vegetal, impulsar corredores verdes, banquetas arboladas y espacios urbanos con sombra, no sólo como elementos estéticos, sino como infraestructura esencial.

Entre los beneficios destacan la reducción de temperatura, mejora de la calidad del aire, disminución de ruido, fortalecimiento de la biodiversidad y estímulo a la movilidad peatonal.

¿Cómo se garantizará?

La iniciativa establece que las autoridades deberán adoptar medidas progresivas para garantizar la protección térmica urbana, mediante una estrategia interinstitucional que contemple planeación territorial, sostenibilidad y bienestar social.

Asimismo, se prevé que el Gobierno de la Ciudad de México elabore una política integral en la materia en un plazo de 180 días tras la entrada en vigor del decreto.

El legislador del Partido del Trabajo afirmó que esta propuesta forma parte de la visión de la Cuarta Transformación de construir una ciudad más justa, incluyente y resiliente frente al cambio climático.