Celebración del Día del Niño impulsará ventas por más de 3 mil 600 mdp en Edomex

Las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña dejarán una derrama económica superior a los 3 mil 600 millones de pesos en el Estado de México, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. La proyección anticipa un aumento en las ventas de más de 300 mil establecimientos vinculados de forma directa con esta fecha.

Los giros que se prevé que registren mayor actividad son jugueterías, pastelerías, tiendas departamentales, restaurantes, dulcerías, comercios de ropa y calzado, así como espacios de entretenimiento como cines, teatros y parques de diversiones.

También se prevé un repunte en tiendas de electrónica y en negocios dedicados a la venta de celulares, consolas de videojuegos y tabletas.

La dependencia estatal basa esta previsión en patrones de consumo asociados a la fecha y en datos demográficos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de México habitan en promedio dos niñas o niños por cada tres hogares.

A partir de esta referencia, se estima un gasto promedio superior a mil pesos por menor, lo que se traduce en un incremento significativo en la demanda de productos y servicios orientados al público infantil.

Además del impacto comercial inmediato, la entidad tiene un peso relevante en la industria juguetera a nivel nacional. En territorio mexiquense operan 375 unidades económicas dedicadas a la fabricación de juguetes, que representan 37 por ciento del total del país y generan más de 2 mil 500 empleos.

Esta base productiva permite que parte del consumo asociado a la fecha tenga efectos directos en la economía local.

La autoridad económica estatal recomendó a la población realizar compras de manera responsable y priorizar el consumo en comercios locales, con el fin de fortalecer la actividad económica interna y contribuir a la conservación de empleos en la entidad.