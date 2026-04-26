Mejora percepción de seguridad en seis municipios del Edomex en el primer trimestre de 2026: ENSU

Seis de los ocho municipios del Estado de México evaluados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registraron una disminución en la percepción de inseguridad durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el cierre de 2025, de acuerdo con los resultados difundidos por el gobierno estatal.

Los datos corresponden a levantamientos trimestrales que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y muestran variaciones en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.

En Toluca, el indicador pasó de 80.7 a 75.5; en Ecatepec, de 88 a 87.6; en Nezahualcóyotl, de 61.9 a 55.5; en Tlalnepantla, de 83.8 a 74.6; en Chimalhuacán, de 85.7 a 81.3; y en Cuautitlán Izcalli, de 82.7 a 81.8. La ENSU mide la percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más en zonas urbanas del país.

El reporte también señala cambios en la opinión ciudadana sobre el desempeño de las corporaciones de seguridad. La policía estatal pasó de una calificación de 51.8 a 56.1, mientras que la policía municipal subió de 40 a 50.8 en el mismo periodo.

La administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez indicó que estos resultados se relacionan con acciones coordinadas en las Mesas de Paz, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender problemáticas de seguridad pública.

Las medidas referidas son la instalación y rehabilitación de cámaras de videovigilancia, mejoras en el alumbrado público, intervenciones viales y operativos conjuntos en zonas identificadas con mayor incidencia delictiva.

También se mencionan operativos coordinados con el gobierno federal, como Atarraya, Enjambre, Liberación, Senda y Caudal, enfocados en la contención de delitos de alto impacto en distintas regiones del estado.

Como parte de la estrategia, se han impulsado acciones de recuperación de espacios públicos, particularmente parques y unidades deportivas, con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y generar entornos más seguros.

En municipios con Alerta de Violencia de Género, se implementa el programa Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, que contempla iluminación, instalación de cámaras, botones de auxilio y mejoramiento de banquetas en trayectos identificados como de riesgo para mujeres.

A estas acciones se suma la intervención de vialidades dentro de la estrategia estatal de obra pública, que incluye trabajos en tramos del Periférico Norte, el Periférico Oriente y la Vialidad Mexiquense.

Los resultados de la ENSU ofrecen un panorama sobre cómo perciben las y los habitantes la seguridad en sus municipios, aunque no sustituyen las cifras de incidencia delictiva.