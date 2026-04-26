Recicló IEEM 7.7 toneladas de papel en el primer trimestre de 2026

El material en desuso fue enviado a reciclaje y, como parte de la permuta, el instituto recibirá 232 paquetes de papel bond para uso institucional

El Instituto Electoral del Estado de México reportó que recicló 7.7 toneladas de papel en desuso durante el primer trimestre de 2026, todo ello como parte de su programa permanente de manejo responsable de residuos generados por sus actividades cotidianas.

El propio organismo informó que el papel recolectado provino de distintas áreas administrativas y operativas. El material fue concentrado en la bodega de materiales electorales y en una bodega alterna dentro de las instalaciones del instituto, desde donde se entregó a una empresa especializada para su traslado y reciclaje.

El volumen total enviado a procesamiento fue de 7 mil 751.8 kilogramos. Como resultado de la permuta acordada con la empresa recicladora, el IEEM recibirá 232 paquetes de papel bond tamaño carta, cada uno con 500 hojas, que serán utilizados para labores institucionales.

La Dirección de Organización coordinó la logística de entrega del material. En el procedimiento participaron, como observadores, integrantes del Consejo General, personal de la Contraloría General, de la Dirección Jurídico Consultiva y de la Oficialía Electoral, con el propósito de verificar que el proceso se desarrollara conforme a la normatividad vigente. También estuvo presente la consejera electoral Paula Melgarejo Salgado, presidenta de la Comisión de Organización.

El instituto informó que el manejo del papel en desuso se realiza mediante procedimientos que buscan garantizar tanto el aprovechamiento de los recursos como la protección de la información contenida en los documentos, antes de su reciclaje.

Cabe señalar que esta actividad se lleva a cabo de forma trimestral, una vez que concluyen los procesos de destrucción y permuta de la documentación electoral utilizada en procesos electorales locales. Con ello, el organismo da continuidad al tratamiento de los residuos que genera de manera ordinaria en sus tareas administrativas.

El programa forma parte de los lineamientos aprobados por el Consejo General del IEEM en el acuerdo IEEM/CG/22/2025, que establece los criterios para la destrucción y permuta de documentación electoral, papel en desuso, cartón y material desincorporado, así como para la conservación y almacenamiento de materiales electorales recuperados.