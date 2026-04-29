Caen multihomicidas de familia en Azcapotzalco, uno habría matado a su pareja

Detenidos María de Jesus Villaseñor Barrera, José Maria Villaseñor Barrera y Francisco Javier Azuara Santos. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cuatro personas que presuntamente asesinaron a dos adultos y a dos menores de edad, dentro de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco.

Estos criminales fueron arrestados en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Se trata de María de Jesús Villaseñor Barrera de 24 años, José María Villaseñor Barrera de 21 años, y Francisco Javier Azuara Santos de 36 años, que viajaban a bordo de una camioneta con placas de circulación de Morelos, quienes escaparon en un camioneta robada tras el homicidio.

Además, fue detenido Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, autor material del homicidio, quien se ocultó en un hotel en el mismo municipio, a bordo de la segunda camioneta robada con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

El pasado 28 de abril, en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, las personas fallecidas fueron encontradas con heridas de arma punzocortante.

Estos sujetos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo que opera en el Estado de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, habría una relación sentimental previa entre Emiliano Villaseñor Barrera y una de las mujeres hallada sin vida, relación que podría haber sido aprovechada para robar la casa o forzar el despojo de alguna propiedad familiar.

Para su captura, los agentes siguieron al vehículo en el que escapaban, que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlanepantla de Baz con dirección a Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real, con personal operativo de la SSC y elementos de la Policía Municipal de Atizapán.

Fue en la calzada De los Jinetes y su esquina con la avenida Parque de los Pájaros, en dicho municipio, donde se interceptó la camioneta y fueron detenidos María de Jesús Villaseñor Barrera, José María Villaseñor Barrera y Francisco Javier Azuara Santos, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador, y 95 dosis de marihuana y cocaína.

Además, al realizar una inspección de la camioneta de alta gama, fueron halladas varias bolsas de plástico y reciclables, en las que había diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

En tanto, al seguir al segundo vehículo robado del predio en Azcapotzalco, se localizó en el estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, en la Cabecera municipal Ciudad López Mateos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un despliegue operativo en la zona.

El tripulante, Emiliano Villaseñor Barrera disparó contra los policías municipales y de la SSC, los cuales repelieron la agresión y lesionaron a este sujeto. Bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada; en tanto, en el sitio se aseguró un arma de fuego corta y la camioneta con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.