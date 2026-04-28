Cronología del multihomicidio en Azcapotzalco: asesinan a una familia entera; había dos menores de edad

Este martes 28 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por homicidio luego de un reporte que alertó a las autoridades sobre cuatro personas sin vida en una vivienda en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Se ha confirmado que se trataba de una familia entera: tres mujeres y un hombre, según informó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y el trabajo pericial, las víctimas fueron identificadas como dos adultos y dos menores de edad, quienes perdieron la vida a causa de lesiones provocadas por un objeto punzante.

Cronología del multihomicidio en Azcapotzalco

Hallazgo de los cuerpos sin vida de una familia al interior de su casa

Este martes 28 de abril de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a una alerta sobre la presencia de personas sin vida al interior de un inmueble color azul, marcado con el número 146, ubicado cerca de la esquina de las calles Begonias y Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las víctimas son dos adultos y dos menores de edad.

Se llevan a cabo los análisis periciales

Tras confirmar el hallazgo de los cuerpos sin vida, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) turnó el caso al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes reportaron que “personal ministerial, peritos forenses y la Policía de Investigación realizan los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos”, informó la Fiscalía a través de su cuenta de X.

Fiscalía de la CDMX abre carpeta de investigación

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las personas que fueron víctimas del multihomicidio en Azcapotzalco este martes 28 de abril; sin embargo, a las 17:43 horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio, señalando que se continuará brindando actualizaciones conforme avancen las indagatorias.

De acuerdo con Carlos Jiménez, las autoridades que investigan el asesinato de la familia ocurrido este martes en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, presuntamente sospechan que las víctimas conocían a los atacantes, pues no se encontraron cerraduras forzadas ni puertas dañadas.

Esto, según el periodista, indicaría que las víctimas permitieron el acceso a quienes los atacaron, quienes además habrían saqueado el lugar, dejado una nota atribuida a La Unión Tepito y robado dos vehículos. No obstante, ni la Fiscalía ni las autoridades encargadas han confirmado estas versiones, por lo que las investigaciones continúan.