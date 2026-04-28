Filtran supuesto testimonio del esposo de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada El esposo de Carolina Flores habría revelado por qué su mamá y la exreina de belleza estaban solas momentos antes del asesinato

El esposo de Carolina Flores habría revelado ante las autoridades por qué su mamá y la exreina de belleza estaban solas momentos antes del asesinato, según un supuesto testimonio filtrado.

Después de que el pasado 15 de abril Carolina Flores Gómez, exreina de belleza, fuera asesinada dentro de su departamento en Polanco, presuntamente por su suegra, identificada como Erika María “N”, esta última permanece prófuga mientras que las autoridades continúan con las investigaciones.

Tras las investigaciones realizadas sobre el asesinato de Carolina Flores, ha surgido nueva información sobre los momentos previos a la muerte de la exreina de belleza, a partir de una supuesta declaración de su esposo.

¿Qué dice el supuesto testimonio del esposo de Carolina Flores filtrado en redes?

De acuerdo con lo reportado por el periodista Carlos Jiménez, el esposo de Carolina Flores le habría revelado a las autoridades que su mamá, identificada como Erika María “N”, le pidió que las dejara solas para poder hablar.

Según lo explicado por el esposo de Carolina Flores, este se habría retirado de la habitación con el bebé de ambos cuando escuchó las detonaciones.

Estas declaraciones se suman a las también hechas por el periodista Carlos Jiménez, que señalan que la suegra de Carolina Flores, Erika María “N”, habría manejado durante días para cometer el asesinato de la exreina de belleza.

¿Quién es el esposo de Carolina Flores?

El esposo de Carolina Flores ha sido identificado como Alejandro Sánchez y, aunque actualmente no se ha revelado mayor información sobre él, tras la muerte de la exreina de belleza, se ha especulado sobre el motivo por el que tardó un día en reportar el asesinato.

Algunos reportes señalan que la demora en la denuncia fue porque el esposo de Carolina Flores trataba de proteger al bebé de ambos, debido al temor de que, si era detenido, fuera enviado a una casa hogar.

Últimas actualizaciones sobre el caso de Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada en Polanco

En las últimas actualizaciones que ha habido sobre el caso de Carolina Flores, se reportó que las autoridades habrían identificado al taxista que supuestamente habría recogido a Erika María “N”, presunta asesina de la exreina de belleza.

De acuerdo con los datos revelados por el periodista Carlos Jiménez, el taxista le habría revelado a las autoridades a dónde llevó a Erika María “N”, quien salió del departamento donde sucedieron los hechos con maletas.