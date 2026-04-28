Tras discusión, Congreso CDMX llama al Senado a crear Comisión para indagar caso Chihuahua

Diputados de Morena piden que se aclare por qué la CIA estaba en territorio mexicano

El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Senado de la República a crear una Comisión Especial que investigue el ingreso y la participación de agentes de la CIA en tareas de seguridad en el estado de Chihuahua. Además hace un llamado para que la gobernadora de dicho estado, María Eugenia Campos Galván, dé una aclaración al respecto.

La propuesta fue aprobada —con 40 a favor, 13 en contra y cero abstenciones— tras una larga discusión en la que legisladores panistas y morenistas fueron los protagonistas.

Los panistas coincidieron en que quien combate al crimen no debe de ser castigado políticamente, sino evaluado y debe rendir cuentas para esclarecer la situación.

Y los morenistas acusaron de ser un evidente caso de traición a la patria por parte de la gobernadora de esa entidad, y destacaron que deben aclararse las condiciones en que se desarrolló la intervención de los agentes de la CIA.

La propuesta precisa que, de ser el caso, el Senado tendría que iniciar el procedimiento de juicio político en contra de quienes resulten responsables de violaciones graves a la Carta Magna Federal y la citada ley.

El legislador Alberto Martínez Urincho recordó que el 19 de abril cuatro personas perdieron la vida en un accidente automovilístico en Chihuahua, y que la Fiscalía General de Justicia estatal informó que el percance ocurrió mientras los involucrados regresaban de una operación en la que detectaron laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas. Tras el accidente se descubrió que dos de los fallecidos pertenecían a la CIA.

En ese contexto, consideró grave que el Gobierno de Chihuahua permita la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad de México. Por ello, señaló que que la gobernadora Campos Galván violentó la Constitución Política Federal y la Ley de Seguridad Nacional.

“La Gobernadora de Chihuahua debe rendir cuentas al pueblo de México por permitir la intervención extranjera y afectar la soberanía nacional”.