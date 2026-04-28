¿Todavía hay placas del Mundial 2026 en CDMX?: Costo, requisitos y dónde tramitarlas Aún puedes conseguir tus placas conmemorativas del Mundial de la CDMX; conoce cómo obtenerlas y cuál es su costo

Cada vez se acerca más la Copa del Mundo 2026, donde México será uno de los países anfitriones; para celebrar este magno evento, la CDMX ha lanzado las placas conmemorativas del Mundial.

A pesar de que las placas conmemorativas del Mundial son una edición limitada, aún existen piezas disponibles, por lo que, si te interesa tramitarlas, aquí te compartimos todos los detalles.

Las placas del Mundial de la CDMX están disponibles en tres colores diferentes: blanco, negro y amarillo; además, su diseño contiene imágenes asociadas a esta contienda mundialista.

¿Las placas conmemorativas del Mundial podrán tramitarse para moto?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México, en esta ocasión las motos no podrán tramitar sus placas conmemorativas del Mundial.

Solo podrán tener sus placas del Mundial aquellas personas cuyo vehículo sea:

Nuevo, adquirido en agencia.

Usado, previamente registrado en otra entidad federativa.

Usado, que actualmente cuente con placas de la CDMX.

Costo oficial de las placas conmemorativas del Mundial para 2026

Asimismo, en esta ocasión, para la CDMX las placas conmemorativas del Mundial tendrán un único costo de $1,500 pesos mexicanos, mientras que la baja de placas de la CDMX no tendrá costo.

A su vez, en caso de que desees que las placas conmemorativas se entreguen directamente en tu domicilio, estas tendrán un costo de $290 más IVA.

¿Dónde tramitar las placas conmemorativas del Mundial en la CDMX?

Para tramitar tus placas conmemorativas del Mundial 2026, podrás hacerlo completamente en línea desde la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y dirigirte al apartado de “Emisión de Placa Conmemorativa CDMX para vehículos con placa vigente”.

Realizar la captura de los datos de tu RFC , placa y serie , además de seleccionar el modelo de la placa que deseas adquirir.

, y , además de seleccionar el modelo de la placa que deseas adquirir. SEMOVI validará la información capturada.

Se emitirá la orden de pago de tus nuevas placas.

de tus nuevas placas. Realizar el pago y agendar la cita para recoger las placas presencialmente, o bien, seleccionar la entrega a domicilio.

La recolección de tus placas conmemorativas del Mundial podrás realizarla en módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), y así ahorrarte el costo de envío.