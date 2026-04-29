COPACO y Presupuesto Participativo: más de 2 mil mesas recibirán el voto ciudadano este 3 de mayo en la capital

La ciudadanía de la capital podrá participar este domingo 3 de mayo en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo para los ejercicios 2026 y 2027, en una jornada que se desarrollará de 09:00 a 17:00 horas con la instalación de 2,396 Mesas Receptoras de Votación y Opinión en toda la ciudad.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que en esta jornada estarán en juego 18,781 candidaturas registradas para integrar las COPACO, así como 22,852 proyectos que fueron dictaminados como viables para someterse a consulta en las 1,764 Unidades Territoriales en que está dividida la capital.

Más de siete millones de personas inscritas en la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía podrán acudir a la mesa que les corresponda y participar presentando su credencial para votar vigente.

Para facilitar el acceso a la información, el organismo electoral habilitó un micrositio en el que la ciudadanía puede consultar tanto las candidaturas registradas como los proyectos disponibles en su Unidad Territorial.

Al seleccionar la alcaldía y la zona correspondiente, el sistema despliega el monto asignado y las propuestas presentadas por vecinos y vecinas que fueron aprobadas por los órganos dictaminadores.

En el caso de la Consulta de Presupuesto Participativo, las boletas contarán con recuadros numerados que corresponden a los proyectos de cada Unidad Territorial: del 1 al 50 para el ejercicio fiscal 2026 y del 51 al 100 para 2027. Las personas votantes deberán marcar el número del proyecto de su preferencia, apoyándose en los listados descriptivos que estarán disponibles en cada mesa.

Para la elección de las COPACO, la boleta presentará recuadros con letras que identifican a las candidaturas registradas.

Las personas que se registraron para votar en la Jornada Anticipada a través del Sistema Electrónico por Internet y que no lograron emitir su voto, podrán hacerlo de manera presencial en la mesa correspondiente a su Unidad Territorial.

En términos operativos, el instituto electoral reportó la preparación de más de 5.4 millones de insumos entre boletas, actas, carteles, sobres y materiales auxiliares para el desarrollo de la jornada.

También se dispusieron herramientas de accesibilidad, entre ellas más de 8 mil mascarillas en sistema Braille, así como medidas de seguridad en la documentación electoral.

Estas elecciones y consultas forman parte de los mecanismos de democracia participativa mediante los cuales la ciudadanía decide tanto quiénes representarán a su comunidad como el destino de una parte de los recursos públicos en su entorno inmediato.