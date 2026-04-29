El Gobierno del Estado de México reportó avances en la rehabilitación de dos de las principales vialidades del oriente del Valle de México: Avenida Central y Periférico Oriente, donde se intervienen en conjunto casi 14.2 kilómetros en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.

En Avenida Central los trabajos abarcan 8.8 kilómetros, de los cuales 3.8 se ubican en Nezahualcóyotl y 5 en Ecatepec, con un avance estimado del 70 por ciento. En tanto, en Periférico Oriente la intervención se extiende a lo largo de 5.4 kilómetros, desde la zona del Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente, donde el progreso alcanza 85 por ciento.

Estas vialidades forman parte de los principales corredores de tránsito en la zona oriente metropolitana, por donde circulan diariamente más de 180 mil vehículos y que conectan áreas habitacionales, comerciales e industriales con la Ciudad de México.

Rehabilitan 14 kilómetros de vialidades en Nezahualcóyotl y Ecatepec

Los trabajos incluyen labores de terracería, fresado y colocación de nueva carpeta asfáltica, así como la reposición de luminarias, señalización horizontal y vertical, renivelación de pozos de visita y la construcción de banquetas y guarniciones.

Además, se realizan jornadas de limpieza en camellones y carriles laterales en coordinación con autoridades municipales, y se contempla la habilitación de senderos seguros y la renovación de puentes en distintos puntos del trayecto.

Las autoridades estatales señalaron que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en una de las zonas con mayor densidad vehicular y poblacional del Estado de México.