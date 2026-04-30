Capturan en Venezuela a suegra asesina de reina de belleza Carolina Flores

Detenida Erika María "N". (FGJCDMX)

Autoridades detuvieron a Erika María “N”, mujer que asesinó a la exreina de belleza Carolina Flores, quien perdió la vida a balazos dentro de un departamento en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Erika María “N”, de 63 años, asesinó a su nuera el pasado 15 de abril, con al menos 12 tiros, seis en la cabeza y los restantes en el tórax; la joven perdió la vida al instante. Cuando su pareja sentimental de la exreina de belleza se percató de lo sucedido le preguntó a su madre lo que había pasado, a lo que la asesina respondió: “tú eres mío”.

“¿Qué hiciste, loca?”, la mujer respondió: “nada, es que me hizo enojar”.

Este crimen fue documentado a través de una cámara de videovigilancia para bebés, en el cual, se observa que su hijo le permite a la agresora escapar.

Una vez que la asesina huyó, autoridades mexicanas iniciaron su búsqueda.

Por lo tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María “N”.

Con una orden de aprehensión y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla.

Esta mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.