Video muestra cómo multihomicidas de Azcapotzalco intentaron darse a la fuga; patrullas los persiguieron Un video muestra el momento en que los presuntos asesinos de una familia en Azcapotzalco intentaron darse a la fuga

Tras darse a conocer que una familia había sido asesinada en Azcapotzalco el pasado martes 28 de abril, un nuevo video muestra el momento en el que los multihomicidas intentaron darse a la fuga.

A pesar de que los presuntos asesinos de la familia que fue encontrada sin vida en la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco, ya fueron detenidos por las autoridades, un video los muestra conduciendo una de las camionetas robadas de sus víctimas.

Video: Así intentaron huir los multihomicidas de Azcapotzalco en la CDMX

En el primer video publicado por el periodista Carlos Jiménez, se muestra a través de una cámara de seguridad que una de las camionetas propiedad de la familia asesinada en Azcapotzalco era conducida presuntamente por los homicidas, momentos después de que ocurrieron los hechos.

En el segundo video, se observa que esta camioneta es detenida por elementos de la Policía Municipal de Atizapán y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En las imágenes compartidas se muestra a una policía intentando detener la camioneta en la que iban los presuntos asesinos; sin embargo, al siguiente instante el vehículo es acelerado por los sospechosos, quienes intentaban darse a la fuga, por lo que inicia la persecución por parte de las patrullas.

De acuerdo con lo informado por la SSC, los presuntos homicidas de la familia en Azcapotzalco fueron detenidos sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con dirección a Atizapán de Zaragoza.

¿Quiénes son los detenidos por el multihomicidio en la alcaldía Azcapotzalco?

Por el asesinato de la familia en Azcapotzalco fueron detenidas cuatro personas como presuntas responsables de la muerte de dos adultos de 47 años y dos menores de edad.

Según lo informado por la SSC, quienes iban a bordo de la camioneta eran una mujer de 24 años y dos hombres de 21 y 36 años de edad, a quienes se les confiscó un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Asimismo, como parte de las investigaciones sobre este multihomicidio, también se localizó la segunda camioneta que fue robada, siendo hallada en un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Ahí fue encontrado un joven de 20 años de edad, quien también habría participado en el asesinato de la familia en Azcapotzalco. El responsable, tras ser localizado, efectuó detonaciones en contra de las autoridades, por lo que, al repelerse la agresión, resultó herido y fue trasladado a un hospital para su atención.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, siendo este último quien efectuó disparos contra los elementos de seguridad.