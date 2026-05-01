Se abrió el suelo en Circuito Interior: así es la grieta de 6 metros que afecta la circulación

Grieta en Circuito Interior La noche del 30 de abril se reportó una grita que ha afectado la circulación en esta vialidad.

Una grieta en la carpeta asfáltica de Circuito Interior fue reportada la noche del pasado 30 de abril en la Ciudad de México, situación que generó preocupación entre automovilistas y vecinos debido al riesgo de un posible hundimiento en una de las vialidades más transitadas de la capital.

¿Qué pasó con la grieta en Circuito Interior?

El daño apareció en los carriles centrales de Circuito Interior con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la altura de la estación Oceanía del Metro y cerca de la calle Formosa, en la colonia Aquiles Serdán, alcaldía Venustiano Carranza. Testigos señalaron que previamente se escuchó un estruendo y posteriormente se observó cómo el pavimento comenzó a fracturarse.

Videos compartidos por ciudadanos muestran una abertura considerable en el asfalto, lo que encendió alertas entre conductores por el riesgo de que pudiera formarse un socavón. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado las causas exactas del daño, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el reporte fue canalizado a la Secretaría de Obras y Servicios para su atención y revisión correspondiente.

La afectación provocó complicaciones en la circulación vehicular sobre Circuito Interior, principalmente en los carriles centrales rumbo al aeropuerto, donde automovilistas tuvieron que reducir la velocidad para evitar accidentes. Usuarios en redes sociales reportaron tránsito lento y embotellamientos durante varias horas, debido a que algunos vehículos disminuían considerablemente la marcha al pasar por la zona dañada.

El incidente ocurre en medio de un incremento de reportes de hundimientos y socavones en distintas zonas de la capital. Durante 2026 se ha registrado un aumento significativo de huecos y fracturas en el suelo de la CDMX, fenómeno que especialistas relacionan con fugas hidráulicas, desgaste de infraestructura subterránea y hundimientos diferenciales del terreno.