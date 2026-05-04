Incendio en Tacubaya: explosiones por fuga de gas provocan desalojo de vecinos este lunes 4 de mayo

Incendio en Miguel Hidalgo Una serie de explosiones por fuga de gas en la colonia Tacubaya provocó el desalojo de más de 50 personas y sus mascotas; el incendio fue controlado tras una hora de maniobras de emergencia.

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes 4 de mayo, se presentó el incendio de un edificio de departamentos ubicado en la Privada Callejón Tordo de la colonia Tacubaya, que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los primores reportes señalaron que el incidente se originó en el segundo piso de un edificio de cuatro niveles y se propagó rápidamente hacia el tercer piso, ocasionando fuego en los pasillos y la rotura de ventanas ante las fuertes llamas que cubrieron el domicilio.

Hasta el momento, no se reportaron personas fallecidas ni heridas por quemaduras, ya que la rápida respuesta de las autoridades de emergencia permitieron la atención y el desalojo de más de 50 personas vecinas y sus mascotas.

¿Qué ocurrió en la colonia Tacubaya de la Miguel Hidalgo este lunes 4 de mayo?

De acuerdo con los reportes de las autoridades y las personas habitantes del edificio, así como los domicilios aledaños, se escucharon explosiones en el edificio de la Privada Callejón Tordo previo al fuego, por lo que se investiga una posible fuga de gas como el origen del incendio de esta madrugada.

Tras el ruido de las detonaciones, el fuego inició en el segundo piso del edificio de cuatro niveles, propagándose rápidamente por los pasillos y las ventanas hacia el tercer nivel del domicilio, lo que alertó a las personas habitantes del edificio y a vecinos de la colonia Tacubaya, quienes reportaron a las autoridades.

Los testimonios de residentes del edificio coincidieron en haber escuchado una serie de explosiones, lo que les motivó a desalojar el edificio que había comenzado a incendiarse.

Controlan el incendio en la colonia Tacubaya tras una hora de maniobras

Al incidente acudió el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como unidades de la Cruz Roja y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes apoyaron en el desalojo de más de cincuenta personas, incluyendo también mascotas, que residían en el edificio afectado.

Pese a la rápida propagación del fuego, las autoridades de emergencia lograron controlar el siniestro tras una hora de maniobras de enfriamiento. Según los reportes, se investiga una posible fuga de gas como causa de las explosiones testificadas y el posterior incendio del segundo piso.

No se registraron personas fallecidas ni heridas por quemaduras, sin embargo, seis habitantes del edificio recibieron atención médica por inhalación de humo; tres personas adultas y tres menores de edad.