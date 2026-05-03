Realizan trabajos de desazolve en Tlatelolco previo a temporada de lluvias

La alcaldía Cuauhtémoc informó que llevó a cabo trabajos de desazolve en Tlatelolco como medida preventiva ante el inicio de la temporada de lluvias.

Según con la autoridad, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó la implementación de la “Operación Vactor”, enfocada en la limpieza de coladeras y registros en zonas donde se han reportado encharcamientos de manera recurrente.

Las labores se realizaron en calles como Tolnahuac, Inglaterra y Zoltán Kodály, donde se retiraron residuos, lodo y basura que obstruían el sistema de drenaje.

En total, se atendieron 26 puntos de la red y se extrajeron aproximadamente 34 metros cúbicos de azolve, con apoyo de equipos especializados y personal operativo.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente “Brigada Tormenta”, destinada a la atención de incidentes relacionados con lluvias en la demarcación.