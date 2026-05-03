Inicia jornada para elección de COPACO y consulta de Presupuesto Participativo en la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que este domingo inició la Jornada Única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, así como la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El organismo informó a las 9:00 horas comenzó la jornada con la instalación de 2,396 Mesas Receptoras de Votación y Opinión en las 1,764 unidades territoriales de la capital. Posteriormente, a las 10:00 horas, el secretario ejecutivo, Bernardo Núñez Yedra, reportó que el 100% de las mesas se encontraban instaladas y en operación.

La Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación se declaró en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que estos ejercicios buscan fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones comunitarias. En el mismo sentido, la consejera Erika Estrada Ruiz indicó que la elección de COPACO y la consulta complementan los mecanismos de representación democrática.

Integrantes de la Comisión coincidieron en que la participación ciudadana no se limita a la emisión del voto, sino que incluye el seguimiento y la ejecución de los proyectos aprobados. También destacaron la importancia de fortalecer aspectos como la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de los recursos derivados del presupuesto participativo.

Asimismo, se informó que durante la jornada participan personas observadoras nacionales y visitantes extranjeras, en el marco de programas de acompañamiento electoral.

Las autoridades electorales locales hicieron un llamado a la ciudadanía de la Ciudad de México para acudir a las mesas receptoras y emitir su voto u opinión en estos ejercicios de participación comunitaria.