Concluye con alta participación la Jornada Única de COPACO y Presupuesto Participativo en la CDMX

La Jornada Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 concluyó en la Ciudad de México con un balance positivo, con la instalación total de casillas, una participación constante a lo largo del día y un desarrollo ordenado en la mayoría de las unidades territoriales.

El proceso, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, inició desde temprana hora con la instalación de las 2,396 Mesas Receptoras de Votación y Opinión, distribuidas en 1,764 Unidades Territoriales. Desde las 9:00 y hasta las 17:00 horas, miles de personas acudieron a emitir su voto para elegir a quienes integrarán las COPACO, así como para opinar sobre los proyectos de Presupuesto Participativo correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027.

La jornada transcurrió sin incidentes mayores, de acuerdo con los reportes preliminares presentados durante la sesión permanente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, que dio seguimiento puntual a cada etapa del proceso.

Durante el día se registraron reportes periódicos sobre la apertura, operación y cierre de las mesas, así como la atención a situaciones menores que fueron resueltas de manera oportuna.

Al cierre de la votación, las personas funcionarias de las mesas iniciaron el escrutinio y cómputo de los votos y opiniones emitidos. Estos resultados se integrarán con los obtenidos en la Jornada Anticipada, realizada del 20 al 30 de abril mediante el Sistema Electrónico por Internet, lo que permitirá contar con un resultado consolidado en los próximos días.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó que la jornada representó una muestra del compromiso ciudadano con la vida democrática de la capital. Señaló que estos ejercicios fortalecen la toma de decisiones desde lo local y consolidan una cultura participativa que ha caracterizado a la Ciudad de México en los últimos años.

La consejera electoral Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión, subrayó que la elección de COPACO y la consulta de Presupuesto Participativo permiten construir comunidades más organizadas y corresponsables.

Añadió que la participación ciudadana no se limita a la jornada electoral, sino que continuará en las etapas de ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos seleccionados.

A lo largo de la jornada también se contó con la presencia de personas observadoras electorales, así como visitantes nacionales e internacionales, quienes acompañaron el desarrollo del proceso como parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En total, más de 7 millones de personas integraban la lista nominal con posibilidad de participar en este ejercicio, que combina mecanismos de democracia representativa y participativa.

Además, se dispusieron materiales accesibles y medidas de inclusión para garantizar el ejercicio del voto en condiciones de igualdad, incluyendo herramientas de apoyo para personas con discapacidad y adultas mayores.

El Presupuesto Participativo, que corresponde al 4 por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones, permitirá financiar proyectos propuestos por la ciudadanía enfocados en infraestructura urbana, servicios, cultura, deporte y mejora del entorno comunitario.

Por su parte, las COPACO, integradas por nueve personas electas, tendrán la responsabilidad de representar los intereses vecinales, promover la participación y supervisar la ejecución de dichos proyectos durante los próximos tres años.

Tras la conclusión de la jornada, el IECM inició el traslado de paquetes electorales a las 33 direcciones distritales, donde se llevarán a cabo los cómputos oficiales. Se prevé que estos concluyan a más tardar el 7 de mayo, mientras que la publicación de resultados definitivos está programada para el 15 de mayo.