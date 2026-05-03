Primer Simulacro Nacional 2026 (Crisanta Espinosa Aguilar)

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La Ciudad de México participará el próximo miércoles 6 de mayo en el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que incluirá la activación de la alerta sísmica a través de casi 14 mil altavoces y, por primera vez de manera generalizada, mediante teléfonos celulares, como parte de un esquema de comunicación de emergencias que autoridades buscan consolidar.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el simulacro iniciará a las 11:00 horas y pondrá en marcha el Plan de Emergencia Sísmica en toda la capital, con la participación de dependencias locales, alcaldías, cuerpos de emergencia e instituciones federales, además de la ciudadanía.

El ejercicio forma parte de las actividades conmemorativas por los 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil y será uno de los tres simulacros previstos para este año, junto con el metropolitano realizado en febrero y otro nacional programado para el 19 de septiembre.

Clara Brugada detalló que estos ejercicios no deben entenderse como un trámite, sino como una herramienta para fortalecer la preparación ante desastres. Recordó que la capital ha enfrentado eventos sísmicos relevantes en su historia reciente, lo que obliga a mantener protocolos actualizados y ensayados.

CDMX alista primer Simulacro Nacional 2026 con alerta en celulares y altavoces

Escenario de sismo

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, detalló que el simulacro se basará en un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, a unos 55 kilómetros al noroeste de Acapulco y a 18 kilómetros de profundidad.

Bajo estas condiciones, se prevé una percepción fuerte del movimiento en la capital, con niveles de aceleración significativos. El ejercicio incluirá la instalación de un escenario de emergencia en la colonia Tabacalera, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde se evaluará la respuesta operativa.

De acuerdo con la funcionaria, participarán cerca de 5 mil servidores públicos, así como las 72 coordinaciones territoriales y más de mil cuadrantes de seguridad. Entre los objetivos están medir tiempos de respuesta, verificar sistemas de alertamiento, evaluar daños de manera preliminar y fortalecer la coordinación entre autoridades.

Registro de inmuebles

Las autoridades hicieron un llamado a la población a sumarse de manera activa, tanto en viviendas como en centros de trabajo, escuelas y comercios. Se busca que cada persona identifique rutas de evacuación, zonas seguras y protocolos básicos de actuación antes, durante y después de un sismo.

El simulacro contará con el uso del sistema Cell Broadcast, que enviará la alerta directamente a teléfonos móviles, indicando que se trata de un simulacro. Este mecanismo pretende familiarizar a la población con nuevas herramientas de aviso temprano.

Hasta el momento, más de 24 mil inmuebles se han registrado para participar en el ejercicio, cifra que podría incrementarse antes del cierre de la plataforma oficial.

Las autoridades insistieron en que la eficacia de estos ejercicios depende en gran medida de la participación ciudadana. El objetivo, señalaron, es evaluar la capacidad institucional, así como la preparación de la sociedad ante una eventual emergencia sísmica.