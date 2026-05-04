Calendario de verificación 2026: ¿Qué autos verifican en mayo en Edomex y CDMX? (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), dio a conocer el calendario de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2026, cuya aplicación se realizará de enero a junio, de acuerdo con el color del engomado y la terminación de la placa.

Por otra parte, la verificación vehicular en el Estado de México también continuará en el mes de mayo- Aquí te compartimos qué autos verifican en mayo, tanto en la CDMX como en el Edomex.

¿Qué autos verifican en CDMX y EdoMex este 2026?

De acuerdo con SEDEMA, la verificación se aplicará a los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital del país, así como a aquellos de otras entidades que soliciten de manera voluntaria el servicio de verificación en la Ciudad de México.

Según el calendario vehicular 2026 en la CDMX, los autos que deben verificar son aquellos que cuenten con engomado verde y terminación de placa 1 o 2.

Mientras que la verificación vehicular 2026 en Edomex abril–mayo se aplicará a los automóviles con engomado verde y terminación de placas 1 y 2. Esta es la continuación de la verificación correspondiente al mes de abril.

Verificación 2026: ¿Cuál es el costo de la verificación en Edomex y CDMX?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el costo de la verificación vehicular en Edomex varía dependiendo del holograma de tu vehículo.

Así quedan los costos oficiales para el pago de verificación en 2026 en el Estado de México:

Holograma 00: 1.197,00 $

Holograma 0: 610,00 $

Hologramas 1 y 2: 469,00 $

Exento y D: Gratuito

Exento voluntario: 630,00 $

Una vez agendada la cita previa en el sitio oficial del Gobierno del Edomex, podrás realizar el pago en el verificentro más cercano.

Mientras que en la Ciudad de México, el costo por los servicios de verificación vehicular que presten los verificentros, para todo tipo de constancia de verificación (“Holograma 0”, “1”, “2”, rechazo y evaluación técnica), así como del incentivo “00” que se entregue al usuario, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI).