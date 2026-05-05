Realizan 96ª representación de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños

La alcaldía Venustiano Carranza y habitantes del Peñón de los Baños realizaron este 5 de mayo la 96ª edición de la representación de la Batalla de Puebla, una conmemoración considerada parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México.

Autoridades informaron que el evento contó con la participación de cuerpos de seguridad, incluidos el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y concluyó con saldo blanco.

Realizan 96ª representación de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños

Como parte de la organización, este año los contingentes modificaron su recorrido y evitaron pasar por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para reducir afectaciones viales.

La representación incluyó un desfile y escenificaciones del enfrentamiento histórico encabezado por el general Ignacio Zaragoza contra fuerzas francesas, con participación de vecinos que mantienen esta tradición desde hace generaciones.