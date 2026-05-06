¿A qué hora estará BTS en Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo?: Sheinbaum abrirá uno de los balcones para ARMY

BTS en México La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que BTS visitará Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo; ofreció abrir uno de los balcones laterales para que ARMY México pueda saludar a la agrupación surcoreana.

BTS llegó a México este 6 de mayo de 2026, un día previo a su primer concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su programación en México por el World Tour ‘Arirang’; una de sus primeras paradas será el Palacio Nacional, ya que el grupo surcoreano se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la tarde de este miércoles.

En la conferencia matutina de este 6 de mayo, la mandataria del país informó que los integrantes de BTS se reunirán con ella en Palacio Nacional como una representación de la amistad entre México y Corea del Sur, añadiendo que abrirá un balcón lateral para que ARMY México pueda saludar a los artistas y brindarles una cálida bienvenida al terreno mexicano.

Sheinbaum confirma que BTS visitará el Palacio Nacional este 6 de mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum reservó un espacio de su conferencia matutina para hablar a los y las jóvenes de México que ansiadamente han esperado el regreso de BTS al país, para informar que el grupo surcoreano visitará el Palacio Nacional a las 5 de la tarde de este miércoles, destacando la importancia que tiene la agrupación de k-pop para la juventud mexicana.

De acuerdo con la dirigente del país, el encuentro fue coordinado por Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, y señaló que —en caso de que exista una significativa presencia de fans— abrirá uno de los balcones laterales del Palacio Nacional para que los seguidores y seguidoras del grupo puedan darles la bienvenida a México.

"Si viene mucha gente, podemos abrirles un balcón para que los saluden, porque es algo bonito y de amistad entre Corea y México", dijo en La Mañanera de este miércoles, destacando que BTS mantiene un éxito enorme alrededor del mundo, pero es especialmente famoso en el país debido a los mensajes de “paz, amistad y humanistas” que contienen sus canciones.

BTS en México 2026: ¿habrá más conciertos del World Tour ‘Arirang’ en el país?

A pesar de que la mandataria envió una carta a Lee Jae-Myung, presidente de la República de Corea, solicitando la extensión de conciertos en México de la gira World Tour ‘Arirang’, el líder de Corea del Sur redactó una respuesta en la que señalaba no tener el poder para tal decisión, sin embargo, envió la solicitud de Sheinbaum a la empresa pertinente.

Por el momento, las fechas de BTS en México se mantienen tal como habían sido anunciadas, tres fechas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, lo que mantiene encendida la emoción de miles de fans que se preparan para los espectáculos de uno de los grupos más prominentes del k-pop.