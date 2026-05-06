IECM realizará asambleas en zonas sin proyecto definido de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que llevará a cabo asambleas en aquellas Unidades Territoriales donde no fue posible definir un proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 mediante el procedimiento ordinario.

Estas “Asambleas de Casos Especiales” se realizarán en situaciones como la ausencia de jornada consultiva, falta de proyectos registrados, existencia de un solo proyecto viable, ausencia de opiniones ciudadanas, empate entre propuestas o por instrucción de una autoridad competente.

El calendario establece que el 7 de mayo se publicará la lista de las Unidades Territoriales en las que se realizarán estas asambleas. Posteriormente, entre el 14 de mayo y el 10 de junio se emitirán las convocatorias, y las reuniones se desarrollarán del 17 de mayo al 13 de junio.

En los casos donde no hubo consulta, no existen proyectos o solo hay uno viable, las asambleas propondrán al menos tres alternativas que serán enviadas al órgano dictaminador de la alcaldía correspondiente para su evaluación en un plazo de tres días naturales. Cuando los proyectos no hayan recibido opinión durante la consulta, las personas participantes en la asamblea definirán cuál se ejecutará.

El IECM señaló que las resoluciones adoptadas podrán ser impugnadas dentro de los cuatro días naturales posteriores a la publicación de las actas, conforme a la normativa electoral vigente.

Indicó que, a partir del 8 de mayo y hasta la conclusión del proceso, emitirá las constancias de validación de los proyectos ganadores.

En las Unidades Territoriales donde se realicen estas asambleas, dichas constancias se entregarán una vez que se determine el proyecto correspondiente, el cual deberá ser ejecutado por la alcaldía respectiva.