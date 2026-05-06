Refuerzan monitoreo epidemiológico tras detección de gusano barrenador en Tlalpan

Autoridades federales y locales implementaron acciones de coordinación sanitaria y vigilancia epidemiológica tras la detección de un caso aislado de gusano barrenador del ganado (GBG) en la Ciudad de México.

El caso fue identificado en un perro atendido en una clínica veterinaria ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde se detectó una herida con miasis severa, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes de respuesta sanitaria.

En una reunión convocada por SENASICA y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, autoridades definieron medidas de seguimiento sanitario y monitoreo territorial para atender la situación.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), informó que ya participa en acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales.

Como parte de la estrategia, se realizan investigaciones de campo, toma de muestras, seguimiento epidemiológico y campañas informativas dirigidas a clínicas veterinarias, productores y población en general.

Además, se integraron unidades de atención en áreas como epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles nuevos casos y mantener el monitoreo sanitario en la capital.