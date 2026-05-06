Clima CDMX hoy miércoles 6 de mayo: 13 alcaldías están en alerta amarilla por ola de calor y altas temperaturas

Los días de calor intenso se mantendrán este miércoles 6 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, según lo reportaron las autoridades ambientales mexicanas al pronosticar temperaturas que rebasarán los 30º en la mayor parte de la capital.
Debido a esta nueva ola de calor que azota la CDMX, se activó Alerta Amarilla en 13 alcaldías; recomiendan a ciudadanos y ciudadanas tomar medidas de precaución ante el intenso sol de este miércoles.
Ola de calor CDMX: activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías este 6 de mayo
A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió su boletín metereológico para este miércoles 6 de mayo, anunciando que activará Alerta Amarilla en al menos 13 alcaldías de la Ciudad de México.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasAltas para la tarde del miércoles 06/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx,… pic.twitter.com/gJJgXgBKq5— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 6, 2026
Las zonas de la capital que se verán principalmente afectadas por el intenso calor, cuya temperatura rondará desde los 30° hasta los 32°, son las siguientes:
- Álvaro Obregón.
- Azcapotzalco.
- Benito Juárez.
- Coyoacán.
- Cuauhtémoc.
- Gustavo A. Madero.
- Iztacalco.
- Iztapalapa.
- Miguel Hidalgo.
- Tláhuac.
- Tlalpan.
- Venustiano Carranza.
- Xochimilco.
En el caso de Magdalena Contreras y sus alrededores, al sur de la capital, se prevén lluvias y cielos nublados con ambiente cálido.
Recomendaciones para las altas temperaturas en México
Debido al intenso calor que el país todavía experimentará este miércoles 6 de mayo, las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y protecciones, especialemente en un día como hoy que celebra a las infancias de México, pues salir al exterior conlleva riesgos si no se toman las siguientes medidas:
- Usar protector solar incluso en zonas nubladas.
- Vestir ropa de colores claros.
- Utilizar gafas de sol.
- Usar gorra, sombrero o sombrilla.
- Hidratarse continuamente.
- Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
Recomiendan especial atención a niños, niñas y personas adultas mayores, además de evitar en la medida de lo posible exponerse al sol.