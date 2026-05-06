Clima CDMX hoy miércoles 6 de mayo: 13 alcaldías están en alerta amarilla por ola de calor y altas temperaturas

Alerta Amarilla en CDMX El intenso calor en la Ciudad de México continuará este miércoles 6 de mayo, alcanzando los 32ºC en la mayor parte de la capital.

Los días de calor intenso se mantendrán este miércoles 6 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, según lo reportaron las autoridades ambientales mexicanas al pronosticar temperaturas que rebasarán los 30º en la mayor parte de la capital.

Debido a esta nueva ola de calor que azota la CDMX, se activó Alerta Amarilla en 13 alcaldías; recomiendan a ciudadanos y ciudadanas tomar medidas de precaución ante el intenso sol de este miércoles.

Ola de calor CDMX: activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías este 6 de mayo

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió su boletín metereológico para este miércoles 6 de mayo, anunciando que activará Alerta Amarilla en al menos 13 alcaldías de la Ciudad de México.

Las zonas de la capital que se verán principalmente afectadas por el intenso calor, cuya temperatura rondará desde los 30° hasta los 32°, son las siguientes:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

En el caso de Magdalena Contreras y sus alrededores, al sur de la capital, se prevén lluvias y cielos nublados con ambiente cálido.

Recomendaciones para las altas temperaturas en México

Debido al intenso calor que el país todavía experimentará este miércoles 6 de mayo, las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y protecciones, especialemente en un día como hoy que celebra a las infancias de México, pues salir al exterior conlleva riesgos si no se toman las siguientes medidas:

Usar protector solar incluso en zonas nubladas.

Vestir ropa de colores claros.

Utilizar gafas de sol.

Usar gorra, sombrero o sombrilla.

Hidratarse continuamente.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Recomiendan especial atención a niños, niñas y personas adultas mayores, además de evitar en la medida de lo posible exponerse al sol.