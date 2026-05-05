Primer caso de gusano barrenador en CDMX: detectan infección en un perro de Tlalpan El primer caso de gusano barrenador en la CDMX se detectó en un dóberman en Tlalpan

Se confirma el primer caso de gusano barrenador en la CDMX, luego de que se registrara un dóberman con miasis en la alcaldía Tlalpan.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), informó que el pasado 26 de abril se recibió un reporte de miasis en un perro que había sido ingresado en una veterinaria en Topilejo, Tlalpan.

Gusano barrenador en CDMX: ¿Qué se sabe del caso detectado en Tlalpan?

De acuerdo con el SENASICA, el pasado 26 de abril un médico veterinario zootecnista reportó que un dóberman de 12 años presentaba miasis en la base de su oreja izquierda. Según la institución, la herida fue causada por una pelea entre congéneres.

Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que no se han detectado casos secundarios y que, debido a la altitud y las condiciones climáticas del lugar, se considera un caso aislado.

Sin embargo, el caso continúa en periodo activo, por lo que permanece bajo supervisión y atención del SENASICA.

Entre las medidas contra epidémicas implementadas por las autoridades se encuentran:

El refuerzo de las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa.

La ejecución de investigaciones retrospectivas y prospectivas.

La desinfestación de la vivienda donde habitaba el perro.

La conformación de brigadas para el rastreo epidemiológico en los municipios aledaños.

Acciones de rastreo mediante encuestas epidemiológicas casa por casa.

¿Qué es el gusano barrenador?

Según el Gobierno de México, el gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, las cuales se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Estas infestaciones suelen producirse cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas superficiales o mucosas de los animales.

Entre los síntomas clínicos de la miasis se encuentran la fiebre, la depresión y la falta de apetito; mientras tanto, las heridas infestadas suelen ser grandes, supurantes y presentar un olor similar a la carne putrefacta.