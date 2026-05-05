Avanzan audiencias públicas sobre Sistema de Cuidados

Llega audiencia pública sobre Sistema de Cuidados

Las audiencias públicas sobre el Sistema de Cuidados, organizadas por el Congreso de la Ciudad de México, avanzan en las distintas demarcaciones; en esta ocasión, se realizó en Milpa Alta con la participación de habitantes y organizaciones sociales.

Las y los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la economía de las personas cuidadoras; así como la atención a su salud física y mental; la protección y seguridad de las personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños, y de las personas que presentan algún tipo de discapacidad física o mental.

Los legisladores que participaron durante el evento, Judith Vanegas Tapia y Víctor Varela, coincidieron en que el Sistema de Cuidados es una política pública clave, orientada a reconocer el cuidado como un derecho y a promover la redistribución de esta responsabilidad entre todos los integrantes de la familia y no como una tarea única de las mujeres.

La legisladora morenista, representante de esa demarcación, Judith Vanegas, destacó la necesidad que tiene la población de recibir buena atención médica, espacialmente las y los adultos mayores.

Comentó que el Sistema de Cuidados que busca implementar la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, será de gran ayuda para dicho sector de la población.

Con relación a la labor del Congreso local en las audiencias públicas sobre el Sistema de Cuidados, aseguró que se trabaja de manera institucional para que la gente conozca de qué se trata.

“Las autoridades capitalinas impulsan acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, como infraestructura urbana y de movilidad”.

En su intervención, el diputado Víctor Varela, también de Morena, planteó que las mujeres cuidadoras también contribuyen a la economía familiar y de la Ciudad de México, pese a que su trabajo no es remunerado.

“No estoy diciendo que los hombres no cuidan, pero la gran mayoría de cuidados los otorgan las mujeres... La desproporción es enorme: la mujer cuida cuarenta horas a la semana y el hombre cuatro u ocho horas, cuando más”, aclaró el presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso capitalino.

A su vez, Gardelia Evillano, en representación del alcalde José Octavio Rivera Villaseñor, informó que el tema de la primera infancia ha sido prioridad para la Alcaldía Milpa Alta.

“Hoy tenemos lo que son las ‘bebetecas’, que justamente nos acercan al cuidado y al tema de hoy que es el Sistema de Cuidados con la primera infancia. En esos espacios se da estimulación temprana y realizan juegos con las y los infantes”.