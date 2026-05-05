Policía dispara y mata a un hombre durante una riña en la Morelos: “vio en riesgo su integridad” (Imagen ilustrativa)

Un hombre de 25 años perdió la vida tras recibir un disparo del arma de cargo de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en medio de una riña entre varias mujeres en la calle Palma Norte y su esquina con Libertad, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el comunicado emitido por la SSC este lunes 5 de mayo, paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al hombre sin signos vitales por heridas de arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y las indagatorias del caso.

Policía dispara y mata a un hombre durante una riña en la Morelos: crónica del caso

Según el boletín informativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, a través de la frecuencia de radio, elementos de la dependencia fueron notificados de un altercado entre varias mujeres en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

Asimismo, se detalla que un elemento que realizaba recorridos de prevención en la zona intervino para intentar disuadir la riña. Sin embargo, mientras ocurría el altercado, la tarjeta informativa señala que varios hombres salieron de una unidad habitacional hacia el lugar.

La nota informativa indica que uno de ellos presuntamente comenzó a golpear al uniformado, quien llevó la mano a la altura de la cintura; por este motivo, el elemento de la SSC refirió sentirse en riesgo y accionó su arma de cargo, de acuerdo con la versión oficial.

¿Qué pasó con el policía que mató a un hombre tras riña en la colonia Morelos?

Tras corroborar la ausencia de signos vitales, los paramédicos confirmaron el fallecimiento del joven de 25 años. El policía fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos integra la carpeta de investigación administrativa para esclarecer los hechos.

¿Qué pasaría con el policía si se comprueba abuso de fuerza?

De acuerdo con el Código Penal Federal, Título Décimo, “Delitos cometidos por servidores públicos”, el artículo 225 sobre “abuso de autoridad” establece que, al ejercer sus funciones, si un servidor público incurre en violencia sin causa legítima, puede recibir de uno a ocho años de prisión o de 50 a 300 días de multa.

Sin embargo, si un oficial utiliza su arma de fuego de manera indebida, la pena puede ser mayor, alcanzando de 5 a 15 años de prisión. Además de la vía penal, el uso excesivo de la fuerza implica investigaciones internas y posibles sanciones administrativas, incluida la baja definitiva. Hasta el momento, no se ha determinado la situación jurídica del elemento involucrado.