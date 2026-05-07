Estaciones de la línea 5 del Metro cierran por fallas en sus instalaciones: esto fue lo que sucedió Debido a fallas en las instalaciones, se encuentra sin servicio el tramo de Oceanía a Pantitlán de la Línea 5 (CUARTOSCURO y @MetroCDMX)

Debido a fallas en las instalaciones, se mantuvieron sin servicio las estaciones de Oceanía a Pantitlán de la Línea 5 del Metro; conoce qué pasó y si ya se reanudó la circulación de trenes.

En plena hora pico de este jueves 7 de mayo, la Línea Amarilla del Metro de la CDMX dejó de dar servicio de Oceanía a Pantitlán, ofreciéndolo únicamente de Politécnico a Oceanía.

¿Qué pasó en la Línea 5 del Metro CDMX?

De acuerdo con lo informado por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el cierre de algunas de las estaciones de la Línea 5 se debió a una falla de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea.

La falla consistió en la dilatación de elementos ocasionada por las altas temperaturas que presentó la CDMX esta tarde, derivando en el cierre provisional de las estaciones Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán de la Línea 5.

Importante para las personas usuarias de la Línea 5 del @MetroCDMX:

Se implementa servicio provisional de Politécnico a Oceanía por la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocado por las… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 8, 2026

¿Ya hay servicio en la Línea 5 del Metro CDMX?

En las últimas actualizaciones compartidas por el Metro CDMX, se dio a conocer que alrededor de las 9:00 de la noche el servicio de la Línea 5 se reanudó por completo.

Mientras tanto, Adrián Rubalcava también compartió la actualización en sus redes sociales, lamentando el inconveniente y agradeciendo la comprensión de los usuarios.

Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5 del @MetroCDMX en toda su extensión, de Politécnico a Pantitlán.

Agradezco la pronta atención del personal de Vías y de las distintas áreas que participaron en los trabajos.

A las personas usuarias, lamentamos el inconveniente… pic.twitter.com/h84tLlwQ4w — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 8, 2026

¿Qué estaciones del Metro de la Línea 5 se encuentran sin servicio?

Las estaciones de la Línea 5 que se encontraban sin servicio eran:

Oceanía (dirección Pantitlán)

Terminal Aérea

Hangares

Pantitlán

Sin embargo, tras la reanudación completa del servicio en la Línea 5, actualmente todas las estaciones funcionan con normalidad:

Politécnico

Instituto del Petróleo

Autobuses del Norte

La Raza

Misterios

Valle Gómez

Consulado

Eduardo Molina

Aragón

Oceanía

Terminal Aérea

Hangares

Pantitlán