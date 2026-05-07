Gobierno del Estado de México avanza en rehabilitación del Periférico Norte

El Gobierno del Estado de México informó sobre el avance de la reconstrucción integral del Periférico Norte, en el tramo que conecta Naucalpan con Tepotzotlán, como parte del programa estatal “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Según autoridades estatales, el proyecto contempla la rehabilitación de 108 kilómetros de carpeta asfáltica en carriles centrales y laterales, además de trabajos de balizamiento, colocación de nueva señalización, desazolve, instalación de iluminación LED, mantenimiento de puentes peatonales y labores de poda y limpieza.

La administración mexiquense señaló que la obra requirió una inversión superior a mil 200 millones de pesos y tiene como objetivo mejorar la movilidad de millones de usuarios que circulan por esta vialidad. También indicó que más de 200 mil automovilistas utilizan diariamente el Periférico Norte.

De acuerdo con el gobierno estatal, las labores complementarias que continúan durante mayo no afectan la circulación vehicular.