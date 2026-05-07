Renace Cuauhtémoc: rehabilitan cancha en plaza Giordano Bruno

Trabajo Cancha rehabiliada en plaza Giordano Bruno. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la cancha de básquetbol localizada en la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, sitio que fue intervenido para una rehabilitación integral.

Como parte de los trabajos de “Renace Cuauhtémoc”, la alcaldía Cuauhtémoc se alió con las tiendas de autoservicio Oxxo, con la finalidad de acelerar los trabajos de mejora de espacios públicos, ante el poco presupuesto asignado a la demarcación.

El diseño colorido de la cancha fue diseñado por el rapero Milkman, quien se propuso para colaborar en la recuperación del sitio deportivo.

“Decidió buscar a su Gobierno local porque sabía que todos los días estábamos en las calles, que todos los días trabajamos mano a mano y seguimos haciéndolo con la ciudadanía”.

“Nos presentó este diseño y nos dijo que él quería recuperar la cancha en la colonia Juárez y en el camino lamentablemente perdió la vida y nosotras hoy queremos honrar su vida, honrar su diseño, honrar su talento, haciendo esta cancha que era un sueño para él”, mencionó.

Rojo de la Vega explicó que su Gobierno recibe propuestas de cualquier persona que esté dispuesta a mejorar el entorno, sumado a las alianzas con la iniciativa privada.

“Estos espacios les pertenecen a nuestras vecinas y vecinos y lo menos que podemos hacer es que sean espacios de calidad, donde nuestros hijos e hijas puedan jugar, pasar sus tardes y no estar en contextos violentos”, agregó la alcaldesa.

La edil dijo que continuará con la erradicación de basureros clandestinos, la detención de “franeleros”, el retiro de vehículos abandonados, con la finalidad de mejorar la seguridad en la alcaldía.