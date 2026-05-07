Cae un “Malportado”, controla la venta de droga y la extorsión en Azcapotzalco

Detenido Eliezer José Ocanto Peraza. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Eliezer José Ocanto Peraza, de 20 años, originario de Venezuela, integrante del grupo delictivo “Los Malportados”, dedicado principalmente al halconeo y homicidio de integrantes de células antagónicas, a la venta de droga al menudeo y la extorsión, en la alcaldía Azcapotzalco.

“Los Malportados” son una facción del “Cártel Nuevo Imperio”, un grupo que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Damaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Estos criminales iniciaron sus actividades delictivas en las zonas poniente y oriente de la ciudad, pero de inmediato se asentaron en el Estado de México.

Su zona operación abarcaría las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.

En la colonia Las Trancas, cuando al llegar a la calle Totonacas tripulantes de una motocicleta actuaban de manera inusual y, al ver la presencia policial, trataron de esconder un objeto entre sus ropas.

Los oficiales les marcaron el alto, sin embargo el conductor aceleró la marcha, mientras que el Eliezer José Ocanto Peraza comenzó a correr por lo que se inició con su persecución pie a tierra.

El sujeto subió a la azotea de una vivienda en la misma calle y se introdujo a una habitación donde amagó a los inquilinos con una pistola; en ese momento y en una rápida acción, con autorización de otros habitantes, los policías que lo perseguían ingresaron y resguardaron a los ciudadanos de 18 y 63 años de edad.

En tanto, detuvieron a Eliezer José Ocanto Peraza a quien le hallaron un arma de fuego corta color café, con su cargador abastecido con 16 cartuchos útiles, de la que no comprobó la legal portación y 13 bolsitas con crystal.