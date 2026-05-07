IECM aprueba lineamientos para verificar apoyos ciudadanos en mecanismos de democracia directa

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó lineamientos para regular la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para activar mecanismos de democracia directa en la capital del país, informó el organismo este 7 de mayo.

Las disposiciones establecen las reglas para la captación, recepción, resguardo, verificación y validación de firmas que acompañen solicitudes de instrumentos como iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y revocación de mandato.

El instituto indicó que el apoyo ciudadano será considerado una manifestación expresa, libre, individual y verificable de la voluntad de las personas electoras, por lo que estará sujeto a procedimientos técnicos de revisión y control de calidad de la información.

Para recabar los apoyos, las personas promoventes podrán utilizar la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano INE” o formatos impresos aprobados por el organismo electoral. Los registros deberán incluir datos como nombre, clave de elector, OCR o CIC, además de firma autógrafa o huella.

Los lineamientos también contemplan criterios para determinar la validez o improcedencia de los apoyos, entre ellos inconsistencias en los datos, registros duplicados o personas que no aparezcan en la Lista Nominal correspondiente.

El IECM enviará la información al Instituto Nacional Electoral para validar la situación registral de la ciudadanía. Los comités promotores tendrán derecho a una garantía de audiencia para subsanar inconsistencias detectadas, sin incorporar nuevos apoyos.

El documento prevé además la implementación de una herramienta informática para que la ciudadanía pueda consultar si sus datos fueron utilizados en los registros de apoyo y, en su caso, solicitar su cancelación.

El IECM indicó que, una vez concluido el proceso de verificación, integrará un proyecto de dictamen para determinar si se cumple o no con el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano requerido para activar estos mecanismos de participación.