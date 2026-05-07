SSC desplegará operativo con más de mil policías por conciertos de BTS en CDMX

Operativo de seguridad para los conciertos de BTS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un operativo especial de seguridad y vialidad por los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, en la alcaldía Iztacalco, donde se espera la asistencia de miles de fans durante tres fechas programadas para mayo.

El despliegue se realizará los días 7, 9 y 10 de mayo como parte del evento “BTS World Tour ‘Arirang’ in México City”, con acciones enfocadas en vigilancia, control vehicular y prevención de incidentes en las inmediaciones del recinto.

Más de mil elementos vigilarán la zona

La SSC informó que el operativo contará con mil 186 policías, apoyados con 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Las acciones de seguridad se llevarán a cabo entre las 20:00 y las 02:00 horas, periodo en el que los uniformados realizarán recorridos preventivos y labores de vigilancia para evitar delitos y faltas administrativas.

Además, 784 elementos de la Policía Bancaria e Industrial estarán distribuidos en accesos, pasillos, estacionamientos, gradas y zonas de alimentos para supervisar el ingreso de asistentes y evitar objetos prohibidos.

Habrá revisión con perros entrenados

Como parte del operativo, también participarán seis binomios caninos identificados como Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba, especializados en la detección de narcóticos, explosivos y sustancias ilícitas.

Los perros realizarán inspecciones no intrusivas en los accesos y patrullajes dentro de áreas comunes del estadio.

La SSC detalló que personal de inteligencia y de investigación policial mantendrá presencia constante en la zona para inhibir la reventa de boletos y reforzar la seguridad durante los conciertos.

Alertan por cierres y carga vehicular

Autoridades capitalinas señalaron que agentes de Tránsito implementarán cortes viales y control vehicular en las principales vías cercanas al Estadio GNP Seguros para facilitar la movilidad de peatones y automovilistas.

Debido a la alta concentración de personas, se prevén afectaciones en avenidas cercanas al recinto, por lo que recomendaron salir con anticipación y utilizar rutas alternas.

Desde horas antes del primer concierto, fans de la agrupación surcoreana comenzaron a concentrarse en los alrededores del estadio, donde ya se vive el ambiente por el regreso de BTS a la capital del país.