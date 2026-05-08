Desmantelan a “Los Malportados”, cae otro extorsionador, narcomenudista y homicida en Azcapotzalco

Detenido Víctor Manuel "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Víctor Manuel Corona Muñoz, integrante del Grupo Delictivo “Los Malportados” que opera principalmente en la zona poniente, en Azcapotzalco, dedicado a la extorsión, narcomenudeo y homicidio.

A este criminal le aseguraron 33 dosis de posible marihuana y crystal, y un arma de fuego corta, en calles de esa demarcación.

En la colonia San Sebastián, en la esquina de la calle Privada de Acalotenco, había una persona en actitud inusual la cual al notar la presencia policial arrojó un objeto al piso y comenzó a correr.

En una rápida acción, la interceptaron metros adelante y le realizaron una revisión, tras la cual le aseguraron una mochila tipo cangurera que contenía un arma de fuego corta con un cargador y 10 cartuchos útiles. Además, en la bolsa de plástico que arrojó le hallaron 20 dosis de marihuana y 13 envoltorios con crystal.