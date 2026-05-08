Más de 13 mil policías cuidarán a las mamás de CDMX el 10 de mayo

Mamás Día de las madres. (Archivo)

Con motivo de las festividades por el “Día de las Madres”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevará a cabo un operativo de prevención, seguridad y vialidad, con el despliegue de 13 mil 941 policías, principalmente en plazas comerciales, restaurantes y panteones en las 16 alcaldías, y así garantizar la integridad física y patrimonial de las personas que acudan a festejar sus madres.

El operativo iniciará desde las primeras horas del ocho de mayo y concluirán el día 10, para lo cual los más de 13 mil uniformados estarán apoyados de dos mil 97 vehículos, 20 motopatrullas, seis grúas, 15 ambulancias y ocho motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como cinco helicópteros de los Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

Además, para la seguridad de las familias que se reúnan a celebrar a sus madres, se reforzará el patrullaje y los recorridos de seguridad, en las distintas colonias y se pondrá especial atención en los centros comerciales, restaurantes y panteones, entre otros lugares de reunión.

Asimismo, personal de los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), monitorearán la ciudad mediante las cámaras de seguridad para así tener respuesta pronta y notificar a los efectivos en campo que se encuentran en acciones preventivas.

En tanto, los policías adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán acciones para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, por lo que la SSC recomendó no estacionar vehículos en lugares no autorizados y respetar el Reglamento de Tránsito.