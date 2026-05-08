Cuauhtémoc busca fortalecer vínculos con comunidad china rumbo al Mundial 2026

La alcaldesa de Alessandra Rojo de la Vega sostuvo una reunión con representantes de organizaciones empresariales y comunitarias de origen chino en la demarcación, con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación económica, turística y comercial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al encuentro asistieron integrantes de la Federación China en México, A.C., así como representantes de la Asociación Empresarial de Zhejiang en México, la Comunidad Qingtian en México y la Alianza Juvenil de México.

Las organizaciones expresaron interés en participar en proyectos de desarrollo impulsados por la alcaldía.

La reunión se realizó después de la presentación de la estrategia “Cuauhtémoc, el corazón que late para el Mundo”, con la que el gobierno local busca posicionar a la demarcación como un punto clave de actividad turística, cultural y económica durante el Mundial de 2026.

La alcaldesa destacó la relevancia económica de la demarcación y señaló que la colaboración con empresarios, comerciantes y comunidades internacionales podría contribuir a la preparación de la zona ante la llegada de visitantes durante el torneo.

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or su parte, el presidente de la Federación China en México, Tianhui Ye, subrayó la presencia histórica de la comunidad china en la alcaldía y afirmó que miles de familias y negocios de origen chino mantienen vínculos con la zona desde hace generaciones.