IECM designa a cinco personas ganadoras de certamen interno para ocupar plazas del SPEN

El Instituto aprobó la asignación de cinco cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la designación de cinco personas ganadoras del Primer Certamen Interno de Ascenso 2026 para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), informó el organismo durante la Cuarta Sesión Ordinaria de su Consejo General.

El proceso permitió cubrir vacantes mediante un mecanismo de promoción interna dirigido al personal titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, con base en criterios de trayectoria, experiencia, conocimientos y méritos profesionales.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que el instituto es el primer Organismo Público Local Electoral (OPLE) del país en implementar un ejercicio de esta naturaleza dentro del Sistema Nacional de Elecciones.

La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, indicó que el certamen contó con la participación de 23 personas aspirantes y se desarrolló bajo reglas establecidas y principios de la función electoral.

La consejera Cecilia Aída Hernández Cruz afirmó que el proceso representa un avance en los mecanismos internos de evaluación y promoción del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En tanto, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido destacó que el certamen incorporó el principio de paridad de género y acciones afirmativas durante el proceso de selección.

El IECM informó que el certamen incluyó etapas como la emisión de la convocatoria, registro de aspirantes, verificación de requisitos, acreditación de méritos, evaluaciones, entrevistas y dictaminación final.

Como resultado, se realizaron tres designaciones para el cargo de Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana —dos mujeres y un hombre—, así como dos designaciones para el cargo de Secretaría de Órgano Desconcentrado, ocupadas por mujeres.