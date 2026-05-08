Gobierno y vecinos pavimentan cinco calles en colonia Luis Donaldo Colosio de Ecatepec

La presidenta municipal de , , inauguró la repavimentación de cinco calles en la colonia Luis Donaldo Colosio, obras realizadas mediante el programa “Cimientos de Esperanza Mano a Mano”, esquema en el que el gobierno aporta materiales y los vecinos participan con mano de obra.

Las vialidades beneficiadas fueron Cerrada del Carmen, Primera y Segunda Cerrada de Campeche, así como Cerrada Benito Juárez Norte y Sur, calles que durante más de 20 años permanecieron sin pavimentación y presentaban severos problemas durante la temporada de lluvias.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa destacó la participación de los habitantes de la comunidad en la realización de las obras y aseguró que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno permite avanzar más rápidamente en la atención de rezagos históricos.

“Lo más importante es sentirse orgullosos porque lo lograron y cambia la vida. Porque puede haber drenaje y agua, pero si no hay pavimento de verdad no se ve el cambio, no se ve la calidad de vida y el progreso”, expresó la edil ante vecinos de la colonia.

Las obras consistieron en la colocación de concreto hidráulico en las vialidades, ubicadas en una de las zonas con mayores carencias de la región norte de Ecatepec.

Azucena Cisneros señaló que el programa Mano a Mano busca impulsar la participación ciudadana para recuperar comunidades que durante años permanecieron en abandono.

“Es un movimiento social donde participan vecinos y gobierno, y eso permitirá superar el rezago generado por muchos años”, afirmó.

Habitantes de la colonia agradecieron la realización de las obras, al señalar que anteriormente las calles se convertían en zonas de lodo y difícil acceso durante las lluvias.

María de Lourdes Jasso, vecina de Cerrada Benito Juárez, explicó que cada temporada de precipitaciones la vialidad presentaba severas afectaciones que complicaban el paso de peatones y vehículos.

Por su parte, José Antonio Ávila Pardo y su esposa Luz María Pérez Cervantes entregaron una paloma blanca a la alcaldesa como muestra de agradecimiento por la pavimentación de la calle y la construcción de una rampa solicitada por el vecino, quien tiene discapacidad.

“Esto es un logro, no fue fácil, muchos problemas, muchas situaciones, pero ahí está”, expresó José Antonio Ávila durante el evento.

Previamente, la presidenta municipal participó en asambleas comunitarias realizadas en Paseos de Ecatepec, donde servidores públicos municipales y elementos de seguridad recorrieron las calles para dialogar con habitantes sobre necesidades relacionadas con obras, servicios públicos y seguridad.

El gobierno municipal informó que estas reuniones forman parte de una estrategia de proximidad social para mantener comunicación directa con la ciudadanía y atender las principales problemáticas de las comunidades del municipio.