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La embarcación contaba con tres motores fuera de borda. Ahí las autoridades detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera

Aseguran embarcación con 26 bultos de cocaína en costas de Guerreo

Por Jorge Aguilar
Embarque Droga asegurada. (SSPC)

Personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 26 bultos de la cocaína, en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero.

La embarcación contaba con tres motores fuera de borda. Ahí las autoridades detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera.

La acción derivó de labores de inteligencia e investigación que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán.

Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en la mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

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