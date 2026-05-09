Tras críticas, SEP revisará nuevamente el calendario escolar

titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo “Vamos a salir el 5 de junio porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial”, declaró.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que este 11 de mayo se reunirá nuevamente con las y los secretarios de Educación de todas las entidades, con el fin de revisar nuevamente el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva para el cierre del ciclo escolar.

Este mensaje se da tras haber anunciado públicamente que las clases terminarían el 5 de junio y que el inicio del próximo ciclo sería el 31 de agosto —debido al Mundial y las altas temperaturas—, anuncio que causó una ola de críticas, no solo de padres de familia, sino de especialistas, legisladores, incluso de gobernadores.

Quienes manifestaron su preocupación por el rezago educativo y por quienes trabajan y no cuentan con una red de apoyo o recursos suficientes para el cuidado de sus hijas e hijos.

Durante el nuevo mensaje, el secretario declaró que siempre se priorizará el aprovechamiento y los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, “así como el cuidado de su salud y otros aspectos”.

La decisión de una nueva reunión responde a la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras el anuncio de la SEP (el 7 de mayo), quien aseguró que “no era un calendario definido”, pese a que la dependencia publicó de manera oficial el calendario con las fechas modificadas.

Mario Delgado aprovechó para agradecer a padres y madres de familia y a las organizaciones que han hecho sugerencias sobre cuáles deben de ser los mejores periodos de vacaciones y de clases.