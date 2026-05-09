Semarnat suma a Coca-Cola FEMSA como aliada para limpieza y conservación de playas y costas

Limpieza y conservación de playas

En el marco de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Coca-Cola FEMSA México consolidaron este viernes una alianza estratégica para impulsar acciones conjuntas de saneamiento, limpieza y conservación de playas, fortaleciendo la participación coordinada entre gobierno, iniciativa privada, Academia y sociedad civil.

La Jornada de Limpieza realizada en Playa Pie de la Cuesta reunió a representantes de instituciones ambientales, autoridades estatales y municipales, estudiantes, voluntarias y voluntarios, así como empresas comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros. Como resultado de esta acción conjunta, durante la jornada se recolectaron 3.5 toneladas de residuos, contribuyendo al saneamiento de esta importante zona costera y reforzando el compromiso colectivo con la protección ambiental.

En el evento, la titular de la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial de la Semarnat, Gloria Sandoval Salas, destacó que “esta alianza representa un ejemplo de corresponsabilidad ambiental y una muestra de cómo el trabajo conjunto entre sectores permite avanzar hacia soluciones sostenibles con impacto social y ambiental”.

“Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, resulta fundamental continuar impulsando este tipo de acciones, que representan un espacio de colaboración y corresponsabilidad entre el sector público, privado, organizaciones civiles, instituciones académicas y, especialmente, para la gente de Guerrero comprometida con una cultura ambiental a favor de nuestros mares y costas”, indicó al arranque de la jornada.

Asimismo, destacó que la participación del sector privado es clave para consolidar proyectos ambientales de largo alcance y fortalecer una cultura de economía circular que permita reducir la contaminación por residuos plásticos en playas y costas del país.

En representación de Coca-Cola FEMSA México, el gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales, Gibran de la Torre, reconoció la importancia de construir alianzas integrales que transformen la manera en que se gestionan los residuos y fomenten un cambio cultural orientado al aprovechamiento de materiales reciclables.

“Muchas veces, estas botellas que nosotros producimos las vemos mañana nuevamente en nuestra planta. Hay gente que cree que es basura, para nosotros no es basura, es un valorizable: es economía circular”, explicó.

Asimismo, agradeció a la Semarnat por integrar al sector privado como parte de la solución ambiental y reiteró el compromiso de FEMSA para continuar sumándose a futuras jornadas de limpieza y conservación en distintas regiones del país.

Como parte de esta alianza, ECOCE participó en las acciones de trazabilidad y manejo responsable de los residuos recolectados durante la jornada, garantizando que los materiales recuperados cuenten con una disposición final adecuada y puedan reincorporarse a procesos de reciclaje y aprovechamiento dentro de un modelo de economía circular.

Igualmente, se instalaron módulos informativos y de educación ambiental con la participación de instituciones del sector ambiental como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además de la participación de Fundación Holcim México. También se contó con la colaboración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y el Colegio de Bachilleres, así como de dependencias federales, estatales y municipales que se sumaron a las actividades de sensibilización, limpieza y participación comunitaria.

La Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas tiene como objetivo eliminar el 100% de los residuos plásticos en playas y costas para el año 2030, mediante acciones coordinadas entre distintos sectores de la sociedad.

En esta jornada participaron la titular de la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial de la Semarnat; Gloria Sandoval Salas; el delegado regional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero, Tomás Galeana Suastegui; el responsable del Departamento de Playas Limpias de Acapulco, Héctor Daniel Dimas; el gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca-Cola FEMSA México, Gibran de la Torre; y el titular de la Oficina de Representación de la Semarnat en Guerrero, Óscar Torres Arreola.

Asimismo, participaron las Secretarías de Marina, Bienestar, Turismo y Educación, así como el Gobierno del Estado de Guerrero, el Municipio de Acapulco, Fonatur, instituciones educativas, organizaciones civiles y voluntariado ciudadano.