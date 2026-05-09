Secretaría de las Mujeres y OIM suman esfuerzos para fortalecer derechos de las migrantes

UNa gran mayoría carece de contratos formales y seguridad social

La Secretaría de las Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) formalizaron una alianza para fortalecer la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes, que representan el 48 por ciento de las 281 millones de personas en situación de movilidad.

“Esta colaboración busca generar respuestas colectivas frente a un fenómeno que, además de social y económico, es profundamente político y está atravesado por desigualdades de género estructurales”, comentó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar.

Quien destacó la necesidad de sumar esfuerzos entre organismos internacionales y el Estado para transformar las condiciones de precariedad.

Al respecto, la subsecretaria enfatizó que las mujeres migrantes no sólo están sujetas de vulnerabilidad, sino actoras fundamentales que sostienen las economías globales, especialmente en el sector de los cuidados.

“Están llenando vacíos estructurales y sosteniendo servicios que permiten el funcionamiento de nuestras sociedades”, afirmó.

Mujeres migrantes carecen de contratos y seguridad social

La consultora de la OIM, Esther Ponce, presentó los hallazgos del “Informe integral con datos, información y análisis sobre las dinámicas actuales de emigración de mujeres trabajadoras”.

Entre los hallazgos del informe, destaca que el 56.5 por ciento de las mujeres migrantes percibe que el trabajo de cuidados ha impactado negativamente su inserción laboral.

El estudio revela también que, aunque el 73.9 por ciento de las mujeres migrantes internacionales en México trabaja, una gran mayoría carece de contratos formales y seguridad social, lo que evidencia la urgencia de transitar hacia mecanismos que garanticen empleos dignos y protegidos.

La dependencia aprovechó para presentar el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU), una plataforma digital que busca facilitar el acceso a información confiable sobre servicios de cuidados de infancias, personas mayores y personas con discapacidad.

Actualmente, este sistema permite la ubicación geográfica y consulta de 104 mil 326 centros de cuidado públicos disponibles en todo el territorio nacional y pertenecientes a un total de 17 instituciones.

Además se reveló que la Secretaría de las Mujeres y la OIM editaron “Nuestros derechos, nuestras historias. Guía para mujeres migrantes”, así como el cuadernillo “Mujer migrante, tus derechos te acompañan”, y se comprometieron a continuar con la colaboración.

“El objetivo es avanzar hacia mecanismos concretos que garanticen condiciones laborales dignas, que prevengan la explotación, que reconozcan el valor del trabajo de cuidados y que aseguren el acceso real, no solo formal, a servicios de protección y de justicia de las mujeres”, concluyó Gómez Saracíbar.