Coordinación policial en Texcoco permite detención de dos hombres por delitos contra la salud

Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, en coordinación con la Policía Estatal, detuvieron a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud durante un operativo realizado en la comunidad de San Juanito.

La captura ocurrió como parte de la “Estrategia Mando Unificado de la Zona Oriente”, implementada para reforzar la seguridad y prevenir delitos como el robo de vehículos en distintos municipios de la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó alrededor de las 07:09 horas en el cruce de las calles Manuel González y Nicolás Romero, donde policías efectuaban recorridos preventivos.

Durante el operativo, los oficiales detectaron un vehículo Acura modelo 2004 con placas del Estado de México que levantó sospechas, por lo que decidieron realizar una inspección tanto a los ocupantes como a la unidad.

Tras la revisión, los elementos localizaron diversas dosis de sustancias con características similares a narcóticos, además de otros objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Luis Armando “N”, de 25 años de edad y originario de Tepetlaoxtoc, así como Israel “N”, de 32 años y con domicilio en Atenco.

A ambos hombres les fueron leídos sus derechos conforme a la ley antes de ser trasladados ante las autoridades correspondientes.

Entre los objetos asegurados se encuentran 10 dosis de presunta droga conocida como cristal, 16 dosis de una sustancia similar a piedra y 11 dosis de aparente cocaína.

También fueron decomisados cinco cigarrillos con hierba verde con características propias de la marihuana, además de una báscula gramera, dos bolsas tipo mariconera, un teléfono celular y mil 515 pesos en efectivo.

Asimismo, el vehículo Acura color gris modelo 2004 quedó asegurado por las autoridades como parte de las investigaciones.

Los detenidos y todos los indicios encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Texcoco, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para combatir delitos relacionados con narcomenudeo y fortalecer la seguridad en la zona oriente del Estado de México.

El Gobierno de Texcoco destacó que continuará realizando operativos preventivos y trabajos de inteligencia para inhibir actividades delictivas y mantener vigilancia permanente en comunidades y vialidades del municipio.

Se reitero su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con instancias estatales y federales para reforzar la seguridad y garantizar mayor tranquilidad a las familias texcocanas.