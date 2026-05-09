Vinculan a proceso a líder de “Los Soto Jiménez”, defraudadores en venta de automóviles

Detenido Guillermo "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Guillermo Soto Jiménez, líder del grupo delictivo “Los Soto Jiménez”, dedicado al fraude en la compra-venta de automóviles de lujo.

Este grupo delictivo investigado por fraudes relacionados con la compraventa de vehículos de alta gama, con presencia en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.

Guillermo Soto Jiménez aparentaba un alto poder adquisitivo en redes sociales, donde contactaba a víctimas con el fin de generar confianza y facilitar la comisión de conductas delictivas. Asimismo, se identificó que integrantes de esta agrupación habrían simulado operaciones de compraventa mediante comprobantes bancarios falsos o depósitos que posteriormente eran cancelados, para obtener vehículos de alta gama.

De acuerdo con la investigación, el 17 de julio de 2020, Guillermo “N” contactó a una persona interesada en vender su vehículo con la supuesta intención de adquirirlo. Durante la transacción, habría entregado un cheque sin fondos para aparentar el pago. Una vez que obtuvo la unidad y la documentación correspondiente, el depósito fue cancelado, por lo que se habría apoderado del vehículo sin cubrir el monto acordado.

La detención se ejecutó el pasado 30 de abril, mediante un operativo coordinado en la colonia Doctores, donde fue localizado Guillermo “N”.

la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.