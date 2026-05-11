Vinculan a proceso a violadora, abusadora sexual y creadora de pornografía infantil de su hija

Detenida Zaira "N". (FGJCDMX)

Un juez de control vinculó a proceso de Zaira “N”, señalada de violación agravada, abuso sexual agravado y pornografía infantil, en contra de su hija de seis años de edad.

Los abusos se habrían cometido entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

El padre de la víctima fue quien inició la denuncia, el 15 de abril de 2026, donde declaró que Zaira “N” abusó sexualmente contra la niña y generó material audiovisual de contenido sexual infantil.

Tras ejecutar una orden de aprehensión contra Zaira “N”. Asimismo, al día siguiente obtuvo una orden de cateo para un domicilio relacionado con la investigación, la cual fue ejecutada el pasado nueve de mayo por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes aprehendieron a esta presunta criminal y aseguraron dispositivos electrónicos posiblemente vinculados con los hechos.

En audiencia inicial, el juez de control determinó que las indagatorias presentadas por la Ministerio Público para relacionar a Zaira “N” con estos delitos y determinó la vinculación a proceso de Zaira “N” por los delitos de violación agravada en dos hechos distintos, abuso sexual agravado y pornografía infantil.

Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.